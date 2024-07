PF entregou para Biblioteca Mário de Andrade obra rara furtada em 2006

PF entregou para Biblioteca Mário de Andrade 12 gravuras pintadas à mão por Jacob Steinmann (1800 – 1844) do livro “Souvenirs de Rio de Janeiro” (1834), pertencente à Seção de Obras Raras e Especiais furtada em 2006.

O livro raro constava na lista de objetos roubados da Interpol. A literatura estava em posse de um colecionador brasileiro que o havia adquirido legalmente junto a uma casa de leilões em Londres, Inglaterra. O trabalho de identificação, localização e apreensão do objeto raro contou com o apoio da Scotland Yard e do Adido da Polícia Federal no Reino Unido.

As imagens oferecem um olhar privilegiado sobre a cidade do Rio de Janeiro e suas paisagens na primeira metade do século XIX.

As gravuras foram entregues em mãos pelo delegado Ricardo Sancovich, chefe do núcleo de cooperação internacional da Polícia Federal, e pela escrivã Juliana Arai, ao diretor da Biblioteca Jurandy Valença e à coordenadora da Seção de Obras Raras e Especiais Joana Andrade.