PF faz busca na casa de assessora do deputado Rafael Tavares

A Polícia Federal realiza, nesta terça-feira (5), mais uma fase da Operação Lesa Pátria, com objetivo de identificar pessoas que financiaram e fomentaram os fatos ocorridos em 8 de janeiro, em Brasília, quando o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal foram invadidos.

No total, são 53 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Tocantins, Ceará e Minas Gerais.

Em Mato Grosso do Sul são dois mandados. Um deles, na casa de uma assessora do deputado Rafael Tavares (PRTB). A reportagem apurou que ela participou do acampamento em frente ao Comando Militar do Oeste (CMO), em Campo Grande, e chegou a fazer orçamento de ônibus que levariam as pessoas para manifestação.

Procurado pela reportagem, o deputado negou qualquer participação. “Perseguição clara para desgastar a minha imagem como parlamentar e me vincular com a questão do 8 de janeiro. Não participei do ato, não estive presente no CMO e nem fui para Brasília”, declarou o deputado.

O STF determinou a indisponibilidade de bens, ativos e valores dos investigados. A estimativa é de que os valores dos danos causados ao patrimônio público possam chegar à cifra de R$ 40 milhões.

Os investigados podem responder pelo crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

Cumprimento dos mandados

São Paulo 12;

Paraná 6;

Mato Grosso do Sul 2;

Tocantins 2;

Santa Catarina 3;

Minas Gerais 26;

Ceará 2.

Relacionado