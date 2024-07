PF faz operação contra coiotes que levam migrantes para os EUA

PF combate migração ilegal de mais de 370 brasileiros para os EUA. Foram bloqueados cerca de R$ 2 milhões dos investigados. Além de serem cumpridos dois mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Juízo da 1ª Vara da Justiça Federal de Governador Valadares, nesta cidade.

De acordo com as investigações, os suspeitos foram apontados como os responsáveis por promover a migração ilegal de brasileiros com a finalidade de obter vantagem econômica para os Estados Unidos da América pelo esquema conhecido como “cai-cai”, uma prática ilegal na qual famílias inteiras, as vezes constituídas ficticiamente, se entregam com o propósito de evitar ou dificultar o processo de deportação.

Apurou-se que mais de 370 brasileiros, incluindo menores de idade, emigraram ilegalmente com o auxílio das ações dos investigados atravessando a fronteira mexicana. As vítimas foram expostas aos riscos do deserto e das ações dos criminosos que os conduziram até o solo estadunidense.