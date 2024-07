PF faz Operação Terra Fértil contra o crime organizado

PF faz Operação Terra Fértil em Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Bahia e Goiás contra organização criminosa que praticava crimes de lavagem de dinheiro, falsidade material e ideológica.

Cerca de 280 policiais federais cumprem 9 mandados de prisão preventiva e 80 mandados de busca e apreensão. Além de outras medidas cautelares, como sequestro de bens e bloqueio de contas, expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal da Comarca de Belo Horizonte.

As investigações revelaram uma complexa engrenagem montada pelo grupo criminoso e a grande quantidade de indivíduos interconectados, alguns deles com envolvimento com conhecida facção criminosa.

Estima-se que o montante dos valores ilegalmente movimentados pelos criminosos atinge a quantia de mais de R$ 5 bilhões de reais no período de pouco mais de 5 anos.