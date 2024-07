PF fiscaliza embarcações e voos durante o Festival Folclórico de Parintins

PF intensifica fiscalizações em embarcações e voos durante o Festival Folclórico de Parintins/AM. Durante a Operação Parintis 2024 os policiais federais realizaram a fiscalização do total de 80 voos, 57 embarcações. Além do controle de embarque armado e despacho de arma.

Dentre as atividades, vigilantes da empresa responsável pela segurança privada do Bumbôdromo durante o evento foram fiscalizados, totalizando 75 verificações de seguranças contratados.

Vale ressaltar, que houve o acionamento do grupo especializado em segurança de dignitários da Polícia Federal, para o acompanhamento do Ministro do Turismo, que esteve presente nos dois primeiros dias do festival.