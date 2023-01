A Polícia Federal incinerou mais de 6,39 toneladas de drogas que foram apreendidas em inquéritos policiais de apreensão de entorpecentes. A incineração ocorreu em uma empresa do Distrito Industrial de Dourados/MS, a 251 quilômetros de Campo Grande/MS. Esta ação, devidamente autorizada pela Justiça e acompanhada por Agente Fiscal de Vigilância Sanitária e pelo Ministério Público, é a primeira destruição de entorpecentes da Delegacia de Polícia Federal em Dourados/MS no ano de 2023 e contou com forte aparato de segurança para a garantia do transporte do material até o local de destruição.