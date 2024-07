Polícia Federal indicia governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, pelos crimes de corrupção e peculato. Castro é suspeito de envolvimento num esquema em que mandatos anteriores, quando era vereador e vice-governador do Rio de Janeiro. O indiciamento divulgado pelo Uol. Castro é investigado desde o ano passado, com autorização do STJ, e foi indiciado a partir dessa apuração.