PF intervém ameaça de bomba em aeroporto

Policiais federais foram acionados, na noite de domingo (11), para verificar uma possível ameaça de bomba no interior de uma aeronave. O Passageiro estrangeiro havia informado a comissária que estaria com uma bomba dentro da aeronave em no aeródromo Internacional de Foz Do Iguaçu/PR

Imediatamente, equipes da PF foram acionadas para iniciar os protocolos de segurança e de gerenciamento de crise. O aeroporto foi fechado para pouso e decolagem, e o avião foi evacuado e direcionado para um local afastado e seguro ponto remoto aguardando avaliação da equipe técnica.

Após entrevista preliminar na aeronave, foi constatado que o passageiro trabalha no ramo da hotelaria e estaria viajando a serviço, tendo sido detido, retirado da aeronave e levado para o posto da PF.

O aeroporto foi reaberto para pousos e decolagens, e os passageiros liberados para embarcar, após a aeronave ter sido inspecionada e nenhuma ameaça à segurança ter sido encontrada.

O homem foi preso em flagrante por expor a perigo a aviação e encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR para a lavratura de sua prisão. Se condenado, poderá pegar até cinco anos de reclusão.