A Polícia Federal levou na quarta-feira (15) ao local de buscas um dos homens presos por suspeita de participação no desaparecimento do indigenista Bruno Araújo Pereira e pelo jornalista inglês Dom Phillips.

Os detidos são Amarildo da Costa Oliveira, o “Pelado”, e Oseney da Costa de Oliveira, conhecido como “Dos Santos”. Segundo informações da PF os suspeitos confessaram o assassinato dos dois homens.

Bruno e Dom desapareceram em 5 de junho no Vale do Javari, no Amazonas. Eles partiram da Comunidade São Rafael rumo a Atalaia do Norte, mas não chegaram ao destino.