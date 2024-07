PF, MPF, CGU e Receita Federal apuram prática de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro em MS

A Polícia Federal deflagrou hoje (10), a Operação Casa de Ouro, que visam apurarem prática de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. A ação conta com o apoio do Ministério Público Federal, da Controladoria-Geral da União e da Receita Federal do Brasil.

Trata-se da 3ª fase da Operação Mineração de Ouro e decorre do aprofundamento das investigações. Em razão da existência de autoridades com prerrogativa de foro, as ordens foram emitidas pelo STJ.

Estão sendo cumpridos sete mandados de busca e apreensão em Campo Grande, em imóveis ligados a empresários.