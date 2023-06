PF participa de Reunião de Chefes de Polícia do Mercosul

O Diretor-Geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues, participou hoje (15) da Reunião de Chefes de Polícia do Mercosul. Reunião presidida pelo Diretor-Geral da Policia Federal Argentina na qual reuniu chefes de polícia de nove países da América do Sul.

Na agenda, foram discutidas estratégias para combate ao crime organizado transnacional, em especial o combate ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Os participantes discutiram a estratégia para compartilhamento de informações policiais através da Plataforma SISME, desenvolvida pela Secretaria Executiva do Mercosul.

A reunião faz parte de uma série de agendas realizadas nesta semana pela Polícia Federal na Argentina, com o intuito de fortalecer a cooperação entre as forças policiais no combate ao crime organizado transnacional.

Cooperação internacional

Nesta semana, outras três ações para entendimentos de cooperação internacional contaram com a PF e autoridades estrangeiras. Nesta terça-feira (14/6), foi firmado acordo de cooperação internacional com o Instituto Superior de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública da Cidade Autônoma de Buenos Aires (ISSP), durante visita de dirigentes da PF ao Instituto, bem como a assinatura de Memorando de Entendimento com a Polícia Federal Argentina (PFA).

Na segunda-feira (13/6), a Polícia Federal participou de reunião extraordinária da AMERIPOL (Comunidad de Policías de América), com os chefes de polícia dos países membros da organização, que tem por objeto a colaboração acadêmica, técnica e científica entre as partes, para a formação, capacitação, profissionalização e investigação em matéria de segurança pública. Atualmente é composta por 35 Forças Policiais e 30 Organizações de Observação, distribuídas pelo mundo.