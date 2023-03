A Polícia Federal prendeu, na terça-feira (8), um cidadão italiano procurado pela Interpol em Curitiba/PR. O foragido foi condenado por crime de trânsito (atropelamento) e evasão fiscal pela Justiça do seu país. O mandado de prisão foi expedido pela Ministra Cármen Lúcia, do STF. O preso foi encaminhado à Custódia da Superintendência de Polícia Federal do Paraná, onde permanecerá à disposição do STF aguardando os trâmites relativos ao processo de extradição.