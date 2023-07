PF prende foragidos por crimes sexuais

A Polícia Federal deflagrou hoje (28) a Operação Muros de Jerusalém. O objetivo é dar cumprimento a mandados de prisão e recaptura de foragidos da Justiça envolvidos em crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Além de fraudes. A operação teve início em 28 de maio de 2023, abrangendo todos os estados brasileiros, e resultou no cumprimento de 88 mandados de prisão contra estelionatários e 77 mandados de prisão relacionados a crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Até o momento, foram realizadas 165 capturas. As diligências contam com o apoio de outras forças de segurança dos estados, que auxiliaram na execução das prisões.