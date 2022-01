A Polícia Federal localizou e prendeu no último sábado (1) um argentino procurado pela Justiça da Argentina pela prática de crimes sexuais com violência e contra menor. A prisão se deu em cumprimento ao mandado de prisão preventiva para fins de extradição, expedido pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de representação feita pelo Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil. O preso permanecerá à disposição de nossa Corte Suprema, aguardando os trâmites do processo de extradição.