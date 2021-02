A PF nesta sexta-feira (12) recuperou três peças arqueológicas, uma delas pertenceria a Colômbia e as outras duas ao Equador, no Rio de Janeiro. As peças possuiriam origem anterior ao século XVI e seriam fruto da cultura dos ameríndios. O IPHAN identificou que as obras recuperadas foram ofertadas num leilão de artes no Rio de Janeiro em 2020. Em seguida, repassou a informação à Polícia Federal.

Após diligências investigativas, foram contatados os compradores e vendedores do leilão, que tiveram as obras apreendidas para serem periciadas e avaliadas para comprovação da origem. A embaixada colombiana e a embaixada equatoriana já declararam o interesse na devolução das obras, que integrariam o patrimônio cultural e arqueológico dos seus países.

Os bens arqueológicos são proibidos de serem comercializados por serem patrimônio nacional dos Estados. No entanto, isso não impede o saque dos sítios arqueológicos e o tráfico desse tipo de objeto para formação de coleção particulares.