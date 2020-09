O Ministério da Justiça e Segurança Pública, nomeou nesta quinta-feira (03), Marcelo Correia Botelho para o cargo de superintendente da Policia Federal de MS. A nomeação ocorreu após mais de um mês sem o comando de Cleo Matuziak Mazzoti, que deixou o cargo para assumir a Coordenação-Geral de polícia Fazendária da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado da Policia Federal. Botelho já havia atuado em Mato Grosso do Sul, foi inclusive diretor do Presídio Federal de Campo Grande até 2014. Ele estava lotado na superintendência do Tocantins e já era esperado pela corporação em MS para ocupar o cargo.