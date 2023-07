PGE integra diagnóstico nacional sobre equidade e diversidade

A PGE-MS (Procuradoria-Geral do Estado) fará parte de um diagnóstico nacional sobre questões que envolvem pluralidade, inclusão, respeito e acolhimento no ambiente de trabalho. O levantamento será promovido pelo Fórum Permanente de Equidade e Diversidade, vinculado ao Conpeg (Colégio Nacional de Procuradores-Gerais dos Estados e do Distrito Federal).

Um formulário será aplicado de maneira concomitante em todas as procuradorias do Brasil entre os dias 1º e 31 de agosto. O objetivo é que esses dados sejam cruzados e permitam que as PGE’s elaborem estratégias para promoção da igualdade de direitos e oportunidades, dentro de um ambiente plural e humanizado, que leve em conta questões como raça, gênero, orientação sexual e a inclusão de pessoas com deficiência.

De acordo com a procuradora Mariana Andrade Vieira, que representa Mato Grosso do Sul no fórum, as informações serão colhidas de maneira anônima com envolvimento de toda a força de trabalho da PGE, incluindo os terceirizados, integrantes do Instituto Mirim e estagiários.

“A partir da comparação desses dados teremos ferramentas para promover estratégias aqui e nas PGE’s em todo o Brasil em busca de um ambiente de trabalho mais respeitoso, inclusivo e acolhedor. Além de significar uma questão de justiça social, a nossa instituição só tende a ganhar, uma vez que, dentro de um ambiente mais diverso, as problemáticas são analisadas sob diferentes pontos de vista, com tomadas de decisão mais qualificadas”, detalhou a procuradora.

O Fórum Permanente de Equidade e Diversidade foi instituído no fim de 2022, e as reuniões quinzenais na modalidade on-line começaram a acontecer em março deste ano. Ao todo, 22 PGE’s e a Procuradoria-Geral do Distrito Federal integram os debates.

Neste mês, um dos encontros virtuais contou com a presença da assessora especial de Diversidade e Inclusão da AGU (Advocacia-Geral da União), Cláudia de Souza Trindade. O objetivo foi promover um bate papo interinstitucional para troca de experiência entre os órgãos.

A última reunião foi presencial e aconteceu na sexta-feira (28), na sede da PGE de São Paulo.