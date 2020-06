A Procuradoria-Geral da República recorreu ao STF hoje (12) para que mande de volta ao Regime RDD, Jamil Name, acusado de ser o chefe de uma organização criminosa do MS. No qual teria cometidos vários crimes incluindo homicídios. Ele se encontra encarcerado na Penitenciária Federal de Mossoró/RN. Name foi liberado do regime mais rígido na prisão depois de uma liminar do Ministro do Supremo Marco Aurélio Melo. A defesa do preso argumenta que ele é idoso (80) e pode ser acometido do COVID-19. Os advogados também solicitaram a transferência dele para a Penitenciária Federal de Campo Grande/MS.