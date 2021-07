Atualmente o hábito que já foi chique é bastante discriminado. Todo mundo hoje tem consciência do mal causado pelo consumo de cigarros. Mas agora nem mesmo a maior fabricante de cigarros do mundo, a Philip Morris, está defendendo a manutenção da venda do produto. Segundo o presidente de uma das maiores e mais famosas fabricantes de cigarro no mundo, Jacek Olczak, CEO da Philip Morris International, empresa fabricante do Marlboro fora dos Estados Unidos, o cigarro comum deve desaparecer, e o quanto antes isso acontecer, segundo ele, melhor.

Em entrevista, Olczack revelou que os planos da empresa é deixar de vender seu produto em países tão relevantes, como Reino Unido, já nos próximos 10 anos. “Podemos ver o mundo sem cigarros”, afirmou o empresário, em declaração dada em entrevista recente um jornal britânico. Desde que assumiu o comando da empresa, em maio desse ano, o empresário tem como objetivo principal migrar a produção da empresa para outros produtos e simplesmente abandonar o principal produto produzido pela empresa desde sua fundação, em 1847.

Em 2016, a Philip Morris adquiriu a empresa farmacêutica Vectura Group, fabricante de inaladores para tratamento de doenças respiratórias, chicletes de nicotina, medicamentos para dor e outros produtos. “A primeira opção para os consumidores deve ser parar de fumar”, seguiu, surpreendente, o CEO. “Mas se não pararem, a segunda melhor opção é trocar uma alternativa melhor”, afirmou Olczak, já apresentada é claro, pela empresa. Apesar de para de fabricar os cigarros convencionais, a empresa continuará produzindo cigarros eletrônicos e produtos de “tabaco aquecido” (dispositivos eletrônicos que contêm tabaco), ambos comercializado atualmente pela Philip Morris.

O projeto de Olczak prevê que mais da metade do faturamento da empresa venha de produtos livres de fumaça até 2025. O processo da empresa é semelhante ao que fabricantes de automóveis como a Mercedes vem propondo ao migrarem para modelos elétricos gradativamente até o consumidor não ter outra opção. No caso da Philip Morris, eles pretendem trocar um vício por outro. Mas agora, dando ao consumidor o seu próprio antídoto, para tratar os danos do consumo.