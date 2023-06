PIB do G20 cresceu 0,9% no 1T23 em relação ao 4T22, aponta OCDE

Dois países se destacam neste contexto: China e Índia. “Essa aceleração na área do G20 no primeiro trimestre de 2023 refletiu principalmente a reabertura da economia na China, onde o crescimento do PIB aumentou para 2,2% em comparação com 0,6% no quarto trimestre de 2022. A aceleração também foi impulsionada por um maior crescimento na Índia, onde o PIB aumentou 1,9% no primeiro trimestre de 2023, acima dos 1,0% no quarto trimestre de 2022”, afirma um trecho do relatório.

Outros países que apresentaram crescimento do PIB no primeiro trimestre foram o Brasil, com alta de 1,9%; África do Sul, com 0,4%, e a Coreia do Sul, com 0,3%.

Nos Estados Unidos, o crescimento do PIB também foi de 0,3%; na zona do euro e no Reino Unido, com alta de 0,1% em ambos. Houve retração do PIB na Alemanha, com queda de 0,3%.

O relatório da OCDE também trouxe o crescimento do PIB acumulado desde 2019. Destacam-se a Turquia, com alta de 19,8%; a China, com 15,6%; e Índia, com 12,6%. O Brasil apresentou crescimento de 6,4%.

Os Estados Unidos tiveram crescimento acumulado de 5,4%; e a zona do euro, com 2,5%. Já o Reino Unido e a Alemanha tiveram queda de 0,5%.

As informações são da Agência CMA.