Piloto da Polícia Civil é homenageado em Jardim

O policial civil Henrique Jorge Alves Lima, piloto do DRACCO (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) recebeu nesta terça-feira, 29/08, uma honraria do Poder Legislativo Municipal de Jardim-MS. Trata-se de destacado título em reconhecimento aos excepcionais serviços prestados à comunidade.

Através de seu comprometimento exemplar, dedicação incansável e profissionalismo, o Henrique deixou uma marca indelével no cenário da segurança pública local. A honraria concedida reflete o profundo apreço e reconhecimento pela contribuição para a promoção da segurança, ordem e bem-estar da população. Seus esforços incansáveis para combater a criminalidade e garantir um ambiente seguro e harmonioso têm sido uma fonte de inspiração para seus colegas de profissão e para toda a sociedade.

Através de uma carreira dedicada à aplicação da lei e à proteção dos cidadãos, o policial demonstrou coragem diante dos desafios e adversidades enfrentados no exercício de suas funções. Sua ética de trabalho, integridade inabalável e empatia para com aqueles a quem jurou proteger são qualidades que o destacam como um modelo a ser seguido no campo da segurança pública.

Conforme anunciado no plenário da Casa de Leis, o policial civil realizou prisões até mesmo durante seu período de férias. Atualmente o homenageado está lotado no DRACCO, na Seção de Operações Aéreas.

A comenda foi outorgada por unanimidade em evento solene que foi prestigiado pela Diretora do DRACCO, Delegada Ana Cláudia Marques Medina, pelo Chefe da Seção de Operações Aéreas do DRACCO, Investigador Roberto Medina Filho e pelo Piloto Policial da SOAER DRACCO, Rubens Vieira Borges Junior, Delegado Regional de Jardim-Alex Antônio, Delegado-Adjunto da 1ª Delegacia de Jardim-Lucas de Taglialegna Marquez, Investigadores Pedro Lucas e Gustavo Quadrielli, dentre outras autoridades e cidadãos locais.