IBIÚNA/SP – O Piloto de um helicóptero prefixo PR- GKK caiu com 300 Kg de cocaína numa área rural do município e pediu ajuda aos moradores do local para retira os tabletes de droga antes da chegada da Guarda Municipal. Testemunhas relataram que o piloto saiu com um corte na cabeça, se lavou com uma garrafa de água do Paraguai e fugiu antes da chegada dos militares. A aeronave passou por perícias da PF e da Polícia Civil. De acordo com a polícia o plástico usado para embalar o entorpecente é de uma empresa da Bolívia. A PF de Sorocaba informou que o caso está sendo investigado.