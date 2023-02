Eduardo dos Santos Rodrigues, de 37 anos morreu após atropelar um boi na BR-262, em Campo Grande. O acidente aconteceu na região do Bairro Maria Aparecida Pedrossian. O piloto da moto foi surpreendido pelo animal na pista e sem conseguir frear colidiu frontalmente. No animal havia marca do proprietário, que posteriormente foi identificado pela polícia. O boi foi tocado para a propriedade rural para evitar outros acidentes. A polícia registrou o caso como morte a esclarecer, na DEPAC-CEPOL.