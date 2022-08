Sem CNH e placa, jovem “corta giro” na frente da GMD e acaba preso em Dourados. e tem moto apreendida em Dourados. A guarnição da GMD aguardava a saída dos alunos de uma escola para orientação de trânsito no Jardim Europa, quando o piloto da moto começou a acelerar causando perturbação sonora no local. Ele foi conduzido até a delegacia e a moto encaminhada ao pátio do DETRAN.