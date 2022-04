Um motociclista ficou ferido na manhã desta quarta-feira (20), após invadir a faixa de ônibus na Rua do Brilhante, no bairro Nova Bandeirantes, em Campo Grande. De acordo com informações preliminares, o rapaz tentou fazer uma curva à esquerda, o que atualmente é proibido, e foi atingido em cheio pelo ônibus que seguia no corredor exclusivo. Com o impacto, o motociclista foi arrastado alguns metros e sofreu alguns ferimentos. A motos parou em baixo do coletivo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e a vítima foi socorrida e levada para a unidade de saúde. Policiais do Batalhão de Trânsito chegaram ao local e controlaram o trânsito na região.