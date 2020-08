Um Piloto de moto (53) foi atropelado ontem (10) por uma ambulância do SAMU. O motociclista seguia sentido a rua Marechal Rondon e o sinal estava verde para ele, quando ao passar foi colidido pela ambulância que subia a rua 13 de maio, com os sinais sonoros ligados pois estava em ocorrência de atendimento no bairro Pioneiros quando ocorreu o atropelamento. A vítima se encontra na área vermelha da Santa Casa. Ele sofreu um corte no rosto e na região do maxilar, mas já foi medicado e suturado. Ele segue em observação, consciente, orientada e estável.

Imagens mostram momento em que ambulância atropela motociclista na 13 de Maio

Watch this video on YouTube