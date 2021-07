ANASTÁCIO-MS (Correspondente) – A Polícia Militar prendeu nesta quarta-feira (28) um tráfico de drogas na cidade. Os policiais receberam denúncias de que havia no Centro de Anastácio havia um local destinado ao comércio de drogas. Um policiamento ostensivo e preventivo foi realizado e na rua Coronel Ponce se deparou com um piloto de moto em atitude suspeita.

Diante do cenário apresentado, os militares procederam a abordagem do motociclista e realizaram uma busca minuciosa pelo local, sendo encontrado um embrulho contendo maconha. Interpelado sobre o objeto jogado, disse aos policiais que atua no comércio daquele produto no sistema conhecido como “disk drogas” e que possuía mais uma pequena quantidade em casa.

Os policiais militares foram à residência do autor, um jovem de 21 anos, e com sua autorização, realizaram a busca domiciliar, sendo encontrado e apreendido no interior da casa dois sacos de maconha, pesando ao todo 522g e quatro pequenos embrulhos de cocaína que pesaram 2,1g. No quarto, uma balança de precisão e 2 embrulhos de maconha prontos para a venda de 48,8g foi encontrado.

O envolvido e os objetos apreendidos foram apresentados na delegacia de Anastácio para as devidas providências.