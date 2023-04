Piloto de Moto é preso por “delivery” de venda drogas no Monte Castelo

A Polícia prendeu um falso entregador que entregava drogas na região do Monte Castelo em Campo Grande. Os policiais em rondas avistaram um piloto de moto de uma Fan CG 125 vermelha com uma bag escrito Ifood andando devagar observando as residências. Diante da suspeita o motociclista foi abordado e com ele apreendido na bag 9 Kg de maconha. Preso ele disse que foi contratado por R$ 500 para trabalhar no “disque-drogas”.

Ele apontou o contratante e o local que pegou a droga. Na casa do traficante a polícia apreendeu várias porções de maconha. Além de uma faca e martelo com resquícios de droga, tábua, rolo de plástico filme, uma balança uma tesoura e um celular. À polícia o rapaz confessou a venda da droga e a contratação do rapaz. Os dois foram presos em flagrante por tráfico de drogas. O usuário irá responder por portar droga para consumo.