O BPMTran prendeu na manhã desta terça-feira (2) um piloto de moto por direção perigosa no Bairro Amambaí. O motociclista ao avistar uma viatura acelerou o veiculo e passou a trafegar em alta velocidade avançando vários sinais vermelho chegando a trafegar pela contramão das vias. Finalmente, ao ser abordado constatou-se irregularidades no veículo que foi removido ao pátio do DETRAN e o autor encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento ao Cidadão do Centro.

Momentos antes outra equipe do BPMTran fazia uma blitz no Bairro Vila Alba e abordaram 20 motocicletas das quais 4 apresentaram irregularidade na documentação e 05 motoristas que não possuíam CNH. Sendo lavrados 12 Autos de Infrações de Trânsito – AIT e 6 veículos removidos ao órgão estadual de trânsito.