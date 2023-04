Piloto de Moto de 26 anos foi socorrido em estado grave após sofre um grave acidente na Avenida América, Vila Planalto, em Campo Grande. Uma mulher saía com o carro da garagem de casa; quando o motociclista em alta velocidade atingiu a lateral do Ford Ká. Os bombeiros que encaminharam a vítima com TCE e várias fraturas pelo corpo a Santa Casa relataram que os freios da moto estavam travados. A mulher ficou em estado de choque e perguntando sobre o estado de saúde do motociclista.