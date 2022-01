Um piloto de moto acabou sendo atropelado por uma caminhonete na manhã desta quarta-feira (26), na rua 26 de Agosto, região central de Campo Grande. De acordo com informações divulgadas, o motorista da caminhonete tentou fazer uma conversão na rua, quando o motociclista, que vinha na pista contrária não conseguiu frear e bateu de frente com o veículo.

Segundo o motorista, ele não enxergou que a moto se aproximava em alta velocidade e não conseguiu evitar a colisão. A vítima chegou a desmaiar após a batida. O Corpo de Bombeiros chegou ao local e realizou o resgate do homem, sendo encaminhado para Upa Leblon.