Um piloto de moto, de 37 anos, ficou ferido após colidir com sua motocicleta na lateral de um veículo, na manhã desta quarta-feira (18), no bairro Monte Castelo, em Campo Grande. De acordo com informações divulgadas, a vítima seguia pela rua Brasil, quando um motorista, conduzindo um Chevrolet/Cobalt, avançou a preferencial e atingiu o motociclista.

Ele foi arrastado por alguns metros e parou embaixo do veículo. A vítima sofreu diversas escoriações pelo corpo e precisou ser socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros, sendo levado para a Upa Coronel Antonino. O motorista que causou o acidente não se feriu e aguardou no local o tempo todo. O Batalhão de Trânsito foi acionado para controlar o tráfego na região.