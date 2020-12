Piloto de Moto (18), natural do Maranhão bateu de frente nesta terça-feira (29), na região do Jardim Botânico 1, em Campo Grande. O veículo Corsa Classic que seguia pela Rua 13 de Novembro ao realizar a conversão para acessar a Rua Plínio Bitencourt, colidiu frontalmente com a moto conduzida pelo jovem. Com o impacto o motociclista foi lançado ao solo e ficou desorientado. Os bombeiros e o Samu foram acionados e encaminharam a vítima a Santa Casa. A Polícia apura os fatos.