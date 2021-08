O Piloto de Moto Honda Fan de cor preta Lucas Lino Rodrigues (22) morreu por volta do meio-dia desta quinta-feira (5) na Avenida Frida Puxian, em frente ao atacadista Bate Forte, no Bairro Rita Vieira. O jovem saía do trabalho e seguia para o almoço quando colidiu na lateral de um caminhão que saía do supermercado para entrar na via. De acordo com informações de testemunhas no local o rapaz não teria tido visibilidade, uma vez que no local vários caminhões ficam estacionados em uma curva, na faixa amarela. Os Bombeiros foram acionados e tentaram reanimar o motociclista por cerca de 40 minutos. Mas devido ter sofrido um TCE (Traumatismo Crânio Encefálico), não resistiu. O caminhoneiro ficou em choque.