Piloto de Moto morre ao ser partida ao meio na Chácara Cachoeira

Miryan Lemes Torquato, de 22 anos morreu após um acidente nesta manhã de quinta-feira (29) na Chácara Cachoeira em Campo Grande. O piloto da moto teve o corpo dilacerado por um caminhão na rua Coronel Cacildo Arantes, próximo à rotatória com a Raul Píres Barbosa quando tentou desviar de uma porta aberta de um Hyundai Creta estacionado no canteiro. Ao fazer a manobra, a motociclista caiu na pista sendo atropelada pelo caminhão.

Com o acidente, a vítima teve partes do corpo partido ao meio. O motorista do Creta ficou em estado de choque e recebeu atendimento médico dos Bombeiros. O Caminhoneiro permaneceu no local e colaborou com a ocorrência.