Alisson Aparecido Erculano, de 26 anos morreu após sofrer um acidente em Naviraí. Ele retornava para casa, em um sítio, onde morava com os pais, a esposa e filha, quando bateu em galhos de árvores as margens da rodovia. Ele sofreu ferimentos na cabeça, tórax e fratura no pé. Populares que passam pelo local acionaram o SAMU. Alisson foi socorrido, mas morreu após sofrer uma parada cardíaca. Alisson era casado e tinha uma filha de três meses de vida.