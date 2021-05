O piloto de Moto Carlos Aparecido Galvão (54) morreu nesta tarde de quinta-feira (13) após um Fiat Palio se chocar na traseira da sua moto uma Honda CG no bairro Coronel Antonino em Campo Grande (MS). De acordo com os policiais do BPMTran (Batalhão de Trânsito da Polícia Militar), que estiveram no local duas testemunhas relataram que o autor do atropelamento estaria em um Fiat Pálio na cor verde escuro. Suspeita-se que o motorista estivesse em alta velocidade pois a motocicleta foi parar embaixo do carro que foi arrastado por cerca de 43 metros após a colisão e a moto por mais 20 metros. O motorista em seguida fugiu sem prestar socorro. Um outro motorista tentou persegui-lo, mas ele foi ameaçado pelo causador do acidente. A filha dele disse ter perdido o marido e a sogra recentemente, e Carlos deixa três netos. A perícia esteve no local e o acidente será investigado pela 2ª Delegacia de Polícia da Capital.