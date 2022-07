Paulo Robson de Araújo Mendes, de 27 anos morreu após sofrer um acidente de moto no Nova Lima em Campo Grande. Ele pilotava uma Yamaha XT quando no cruzamento da Rua Eugênia Lima colidiu contra a lateral do Peugeot Hoggar. A motorista foi socorrida a UPA do Coronel Antonino e Paulo com traumatismo craniano a Santa Casa onde não resistiu e morreu.