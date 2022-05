Pedro Henrique Flores de 20 anos morreu atropelado na noite de domingo (1) em Nova Alvorada do Sul. Pedro pilotava uma moto e no cruzamento da Rua Heitor de Almeida Camargo com a Avenida Irineu de Souza Araújo, foi atingido por um motorista de um veículo Onix. Ele chegou a ser socorrido e levado ao hospital mas não resistiu e vindo a óbito. O motorista foi submetido ao teste do bafômetro que deu resultado negativo para embriaguez ao volante. O caso segue em sendo apurado.