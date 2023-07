Piloto de Moto morre em grave acidente na BR-163

O Piloto de Moto de uma Honda Fan; Roberto Silva dos Santos de 58 anos morreu num grave acidente entre quatro veículos na BR-163 em Campo Grande. A colisão envolveu duas motos, uma Fiat Strada e um caminhão na região do Bairro Jardim Veraneio.

Segundo o motorista da picape, Marcelo Rodrigues, 45 anos, ele seguia para a saída de Cuiabá onde prestaria socorro a um caminhão quebrado. No trajeto foi atingido pela caminhão que invadiu a pista contrária e acabou atingindo a moto de Roberto. A Picape parou às margens da pista após bater na motocicleta da vítima.

O caminhão, parou no sentido contrário da pista, após colidir contra a moto de Roberto que morreu no local. O outro motociclista um idoso de 67 anos, foi socorrido com ferimentos leves pelas equipes do SAMU a Santa Casa. Os motoristas do caminhão e da picape não sofreram ferimentos, e nem o passageiro da Strada. O trânsito está lentos nos dois sentidos da rodovia.