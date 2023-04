Piloto de Moto morre em grave acidente no Nova Lima

Piloto de Moto de 21 anos morreu num grave acidente na Avenida Abrão Anache com a rua Francisco Pereira Coutinho, no bairro Nova Lima, em Campo Grande. A vítima estava numa moto com um adolescente, de 16 anos, que sobreviveu ao impacto contra uma carreta. De acordo com informações a dupla não teria respeitado o sinal de PARE. Com o impacto a moto parou embaixo da carreta. O corpo da vítima ficou sob a cabine do veículo

As primeiras informações colhidas no local apontam que a dupla não teria respeitado a sinalização de trânsito e avançado a placa de ‘Pare’, existente no cruzamento.

Com a força do impacto, a motocicleta parou embaixo da carreta e o corpo da vítima, ficou sob a cabine do veículo, sendo tampado para evitar exposições.