Piloto de Moto sofre acidente na Avenida Gury Marques em Campo Grande. O mototaxista realizava um retorno na avenida sentido bairro, quando a moto vermelha com dois ocupantes colidiu com o mototaxista que fazia a conversão na via. Com a batida a moto foi arrastada por 10 metros atingindo um veículo Corolla. Os Bombeiros foram acionados e encaminharam as vítimas a unidade médica.