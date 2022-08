O Piloto de Moto Honda sofreu um grave acidente no cruzamento da Rua Vítor Meireles com a Rua Pontalina, no Universitário em Campo Grande. O motociclista atingiu a lateral de uma Saveiro, que fazia a conversão para entrar na Pontalina e não teria respeitado a sinalização. Com o impacto ele foi arremessado a 10 metros. O SAMU foi acionado e encaminhou a vítima com traumatismo craniano e fratura no punho a Santa Casa.