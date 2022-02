Um piloto de moto de 21 anos sofreu um grave acidente nesta terça-feira (1) no cruzamento das ruas Gabriel Cubel com Alexandre Fleming, na Vila Bandeirante em Campo Grande (MS). O jovem ficou inconsciente e precisou ser reanimado pelo Corpo de Bombeiros após sofrer parada cardiorrespiratória. O motorista da camionete Triton L200 bastante assustado não quis falar sobre o acidente. Segundo informações preliminares ele seguia pela Rua Gabriel Cubel e atravessou a Alexandre Fleming, que é preferencial, sem parar.

Na travessia, foi atingido pela Honda CG Fan. A moto atingiu a lateral frontal da camionete e o motociclista foi arremessado, batendo no para-brisa. Mesmo com o capacete ele sofreu traumatismo cranioencefálico. Além de várias fraturas no corpo. Os bombeiros foram acionados e após constarem que a vítima estava em parada cardiorrespiratória foi feita manobras de reanimação pelos militares das motos e depois pela equipe da URSA (Unidade de Resgate e Suporte Avançado), que encaminhou o rapaz em estado gravíssimo a para a Santa Casa.

Moradores relataram que este é o terceiro acidente em menos de um mês que acontece Rua Gabriel Cubel. Isso porque os motorista não respeitam a sinalização de PARE.