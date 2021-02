Piloto de Moto tenta ultrapassagem nesta terça-feira (9) e acaba batendo em poste na Avenida Doutor Nasri Siufi em Campo Grande/MS. De acordo com informações o acidente aconteceu quando o motociclista estava com a mulher na garupa e tentou fazer uma ultrapassagem quando derrapou num monte de arreia perdeu o controle da direção e colidiu contra o poste. Ele sofreu fratura no nariz e sofreu uma parada cardíaca. Os bombeiros foram acionados e foi realizado uma massagem cardíaca em uma tentativa de reanimação.