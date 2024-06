Piloto do Tráfico é preso em Vicentina

Piloto do Tráfico foi preso numa área rural de Vicentina. Ele é condenado a pena de mais de 14 anos tráfico de drogas e de corrupção de menores. A 1° Vara da Comarca de Fátima do Sul expediu o mandado e a prisão foi realizado por agentes da Ficco/TO (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Tocantins).

O condenado cumpria pena em regime aberto, quando foi preso novamente em flagrante delito no dia 6/01/2024, ao ser surpreendido na zona rural de Rio Sono/TO enquanto transportava aproximadamente 420 kg de cocaína.

No dia 30/04/2024, ele foi posto novamente em liberdade em cumprimento a alvará de soltura expedido por decisão da Justiça Federal da Seção Judiciária do Tocantins, em Palmas.

Contudo mediante a prática do novo crime de tráfico de drogas em janeiro deste ano, a Vara Criminal de Fátima do Sul/MS decidiu pela regressão do regime de cumprimento de pena aberto para o fechado e expediu um novo mandado.