Piloto é único sobrevivente do acidente aéreo da Saurya Airlines

Um avião doméstico caiu hoje (24) logo após ter descolado do aeroporto da capital do Nepal, matando 18 pessoas. O piloto foi o único sobrevivente e foi encaminhado para o Kathmandu Medical College Hospital com ferimentos nos olhos, mas não corre perigo.

Os corpos foram levados para o Teaching Hospital onde passarão por autopsia. Havia na aeronave 17 passageiros a bordo entre eles apenas uma mulher. O copiloto foi uma das vítimas fatais.

As operações do Aeroporto Internacional de Tribhuvan, que recebe voos internacionais e domésticos estão interrompidos enquanto a equipe de emergência e os investigadores desenvolveram as atividades necessárias após a queda.

Em 2019, um avião de passageiros do Bangladesh caiu no mesmo aeroporto. Neste acidente, 51 pessoas morreram e outras 20 sobreviveram. Na época, uma investigação confirmou que o avião estava desalinhado com a pista e o piloto estava desorientado e tentou aterrissar em “puro desespero” quando o avião caiu.