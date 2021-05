A Pfizer e a universidade de Oxford se uniram durante essa pandemia não apenas para fabricar uma vacina, mas também para desenvolver formas diversificadas para tentar tratar a doença. Entre os métodos desenvolvidos durante esse período uma pílula tem sido vista pelos cientistas como uma grande promessa no combate a doença. Ela promete bloquear o vírus, impedindo com que a Covid-19 se replique no nariz, garganta e pulmões de quem é contaminado.

O comprimido é considerado um inibidor de protease e atua resumidamente bloqueando a enzima que o vírus usa para se multiplicar. Até o momento denominado como PF-07321332 ele teria seu uso recomendado logo quando surgem os primeiros sintomas da doença, “ao primeiro sinal de infecção”, segundo a Pfizer, evitando a evolução da doença e a internação de pacientes. O diretor de química medicinal da Pfizer, Dafydd Owen, o remédio foi desenvolvido completamente do zero pela equipe da farmacêutica durante toda a pandemia da Covid-19.

Atualmente, a pílula da Pfizer está passando por testes clínicos que devem durar cerca de 145 dias. Sessenta voluntários participarão nessa primeira fase, que deve terminar no fim de maio em doi lugares distintos: em Connecticut, nos Estados Unidos, e em Bruxelas, na Bélgica. Caso os testes sejam bem-sucedidos, novos estudos, com um número maior de pessoas, deve ser realizado. A expectativa é que, se tudo der certo, o medicamento esteja disponível até outubro deste ano no mercado.