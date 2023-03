Na noite da última terça-feira (14) o deputado federal Rodolfo Nogueira, presidente do PL-MS, usou a tribuna para lembrar ao parlamentar Zeca do PT que “quando provamos do próprio veneno, conseguimos entender o que os outros estão passando todos os dias com a insegurança no campo”, afirmou Rodolfo.

A declaração do deputado federal diz respeito ao discurso de Zeca, em que o integrante do PT disse, durante sessão plenária na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (09/03), que um amigo seu teve fazenda invadida por índios e que “É uma barbaridade o que estão fazendo com o companheiro amigo Raul (José Raul das Neves Júnior, dirigente municipal do PT em Rio Brilhante) em sua propriedade em Rio Brilhante, de um lado porque não se tem nenhum estudo antropológico definido para dizer que a terra é indígenas e dois ônibus com aproximadamente 80 indígenas, derramado lá, agora trancaram o portão, ocuparam a sede da fazenda, 400 hectares proibindo Raul e sua família de tirar de lá aproximadamente sete mil sacas de soja que foi colhido e o pior, proibindo consequentemente de plantar o milho, na minha ida a Brasília fiz questão de dizer as autoridades do governo Lula, com quem dialoguei, a preocupação com o que esta acontecendo com Mato Grosso do Sul, é uma vergonha e quero, deputado Pedrossian Neto (PSD), aqui nesta casa me manifestar como deputado do PT, não contem comigo, essa gente que sem nenhuma razão ocupam propriedade produtiva, gerando uma insegurança jurídica e correndo risco de consequência que a gente não tem dimensão do que pode acontecer”, disse o deputado estadual Zeca do PT durante discurso do dia 09 de março.

Em contrapartida, Lula declarou, durante a 52ª Assembleia Geral dos Povos Indígenas de Roraima na Terra Indígena Raposa Serra do Sol, ainda na última terça, que todas as terras do Brasil eram dos índios. “Quando dizem que os indígenas estão ocupando 14% do território nacional brasileiro, é preciso lembrar que eles já ocuparam 100%. Os outros que estão ocupando 86% de uma terra que era território indígena”,

Ele também disse que tem pedido para a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e o Ministério dos Povos Indígenas apresentarem todas as terras prontas para serem demarcadas como território indígena, para que isso seja oficializado “antes que outras pessoas se apoderem delas”.

De acordo com informações da CNN, Lula relembrou sua viagem ao território do povo Yanomami e prometeu resolver os problemas dos povos indígenas de Roraima e tirar definitivamente os garimpeiros das terras indígenas.

“Toda invasão de terra é crime. A lei é para todos, MS tem 146 propriedades invadidas em que seus proprietários estão há anos sem poder produzir, tem fazendas invadidas desde 2013 e que proprietárias estão na justiça tentando entrarem em suas fazendas. Essa situação não pode ficar assim, vamos lutar pela segurança jurídica no campo”, finalizou.