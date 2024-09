Pintor leva choque elétrico ficando preso no telhado do Jardim Centenário

Pintor sofre queimaduras graves e perde a sensação nas pernas após levar uma descarga elétrica na manhã de hoje (5) no Jardim Centenário em Campo Grande. O trabalhador pintava a fachada de uma academia quando encostou o rolo de pintura no fio de alta tensão. Ele levou uma descarga elétrica e sofreu queimaduras pelo corpo. Após o choque, o homem informou aos colegas que não estava sentindo as pernas. Ele foi socorrido pela URSA dos Bombeiros e levado para a Santa Casa.

O tenente Paulo Lima informou que, apesar de estar consciente, a vítima está recebendo tratamento urgente. As causas do acidente estão sendo investigadas para avaliar possíveis falhas de segurança.